Résultat de la législative à Orgon : en direct

12/06/22 11:23

Bienvenue dans ce live où nous vous proposons de suivre cette première étape des législatives 2022 à Orgon, jusqu'à ce que les résultats soient dévoilés. On compte 12 candidats dans l'unique circonscription de la ville (un chiffre au-dessus de la moyenne) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour faire leur choix ce dimanche de 1er tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Quel candidat (ou candidate) les habitants d'Orgon classeront-ils en pole position des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ? En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ? Au moment de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 31,1% des voix au premier tour à Orgon, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ex-député européen et celui qui a renouvelé son bail de locataire de l'Elysée avaient obtenu 23,4% et 17,5% des voix. Le choix des votants d'Orgon était resté identique au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (57,2% des suffrages), laissant donc 42,9% des voix à Emmanuel Macron.