Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si l'élection s'était bornée à Osny. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,74% et 1,27% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un potentiel de 32,74% pour la coalition de gauche dans la commune.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Osny ?

Lors de la dernière échéance, à Osny, Emmanuel Macron achevait la course en première position au 1er round de la présidentielle avec 28,95% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 27,73%. On trouvait plus loin Marine Le Pen à 19,16% et Éric Zemmour, quatrième à 6,75%. Un verdict à mettre en perspective avec ce qui a eu lieu en France : un Emmanuel Macron en tête à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les indicateurs nationaux des dernières heures boulverseront peut-être ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la cité ce dimanche. Or la majorité LREM-Ensemble a baissé à un cheveu de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%.