Résultat des législatives à Ossun - Election 2022 (65380) [PUBLIE]

14/06/22 16:00

Résultat des législatives 2022 à Ossun

Le résultat des élections législatives 2022 à Ossun est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Hautes-Pyrénées

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Ossun Benoit Mournet (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,75% 25,36% Grégory Korn (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,95% 21,62% Serge Dumanoir Rassemblement National 18,54% 22,72% Jérome Crampe Parti radical de gauche 14,32% 10,10% Véronique Dutrey Les Républicains 6,05% 4,50% Jean-Marc Dabat Divers 4,31% 6,04% Claude Alves Da Cunha Reconquête ! 3,64% 3,29% Yves Castéra Divers gauche 1,96% 3,29% Antoine Rigollet Ecologistes 1,31% 0,44% Aline Barbe Droite souverainiste 1,20% 0,99% Delphine Beaudry Régionaliste 1,02% 0,66% François Meunier Divers extrême gauche 0,96% 0,99% Participation au scrutin Circonscription Ossun Taux de participation 52,39% 51,07% Taux d'abstention 47,61% 48,93% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90% 1,18% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,79% 1,28% Nombre de votants 47 033 934

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat de l'élection législative à Ossun. A l'occasion du premier tour des élections législatives, les 1829 électeurs d'Ossun inscrits dans la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées ont opté pour le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). Ce résultat ne concerne pour l'instant que le vote d'Ossun. Les habitants de 181 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées. Le niveau de l'abstention parmi les citoyens autorisés à se rendre aux bureaux de vote dans la commune à l'échelle de cette circonscription s'élève à 49% (soit 934 votants). Benoit Mournet a effectivement rassemblé 25% des votes. Serge Dumanoir (Rassemblement National) et Grégory Korn (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent grâce à dans l'ordre 23% et 22% des voix.

Législatives 2022 à Ossun : les enjeux

Comme partout en France, les habitants d'Ossun seront amenés à participer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant désigneront-ils ? Les électeurs de cette localité se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 27,0% des suffrages au premier tour à Ossun, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et l'ex-député européen avaient obtenu 24,0% et 14,3% des votes. Et puis renversement de situation : Emmanuel Macron était, in fine, arrivé en tête du second tour en captant 50,8% des suffrages face à Marine Le Pen (49,2%).