19:07 - Sur quel candidat vont converger les supporters de gauche à Othis ? Dans les 5 bureaux de vote d'Othis, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront probablement déterminantes ce dimanche pour les législatives. Le candidat LFI avait atteint 24,88% des suffrages en avril dernier dans la ville. Et c'est sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,31% et 1,05% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un point de départ de 29,24% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Othis.

16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Othis ? Les mouvements nationaux des dernières heures auront probablement une résonnance sur les législatives à Othis dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. La majorité et La Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à descendre à 1 petit point vendredi soir, devant un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%. Avec 30,87% des votes, au premier round à Othis cette fois, Marine Le Pen avait obtenu la tête du vote à la dernière élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon terminait à la deuxième place à 24,88%, surclassant Emmanuel Macron à 20,79% et Éric Zemmour à 6,56%.

14:30 - À Othis, l'enjeu majeur de ces législatives 2022 demeure l'abstention À Othis, le taux de participation constituera immanquablement l'un des facteurs importants du scrutin législatif 2022. La guerre en Ukraine ainsi que son impact sur l'économie mondiale sont notamment en mesure de modifier les décisions que prendront les citoyens d'Othis (77280). En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 70,84% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une participation de 75,92% au premier tour, c'est-à-dire 3 541 personnes. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des élections législatives 2022 à Othis ? Plus d'un votant sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2017, le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, moins qu'en 2012. L'analyse des résultats des précédentes élections est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette agglomération. Cinq années plus tôt, au moment des élections législatives, 44,99% des personnes en âge de participer à une élection à Othis avaient participé à l'élection au premier tour. Le taux de participation était de 39,24% pour le dernier round.