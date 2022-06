Résultat de la législative à Ouroux-sur-Saône : 2e tour en direct

19/06/22 18:15

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Ouroux-sur-Saône sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Ouroux-sur-Saône. En direct 18:15 - La nuance Mélenchon était arrivée au pied du podium à Ouroux-sur-Saône la semaine passée La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pouvait espérer glaner 21,63% à Ouroux-sur-Saône avant ces élections légilsatives. Un chiffre correspondant à la somme des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Ce paramètre a certainement joué sur le résultat des législatives au premier tour dans la ville. Son postulant a enregistré 25,17% des suffrages le 12 juin dernier dans le territoire. Ce qui avait tout de même placé la Nupes à la troisième position. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en tête au premier tour Grâce à 26,92% des suffrages, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Ouroux-sur-Saône lors du 1er round des législatives dimanche 12 juin. La candidature Rassemblement National reçoit 26,22% des votes. De son côté, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale ramasse 25,17% des votes. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 députés. 13:30 - Un record d'abstention peut-il influencer le résultat des législatives à Ouroux-sur-Saône ? Le deuxième tour d'élection de ce 19 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : l'abstention aux législatives atteignait 57,36% au second tour contre 44,6% en 2012, lors du deuxième tour de scrutin. Au cours des dernières consultations politiques, les 3152 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, sur les 2302 personnes en âge de voter à Ouroux-sur-Saône, 60,89% étaient restées chez elles au premier tour, contre un taux d'abstention de 52,3% pour le round numéro deux. 10:30 - On vote ce dimanche à Ouroux-sur-Saône pour la 2e étape des élections législatives 2022 Pour ce 2e round des élections législatives à Ouroux-sur-Saône, les 2 bureaux de vote (de Bureau 01 Groupe Scolaire à Bureau 02 Groupe Scolaire) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, avant le début des dépouillements. Seuls les candidats qualifiés il y a sept jours se présentent dans l'unique circonscription correspondant à la ville.

Résultats des législatives 2022 à Ouroux-sur-Saône - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Ouroux-sur-Saône aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de la Saône-et-Loire

Tête de liste Liste Valérie Deloge Rassemblement National Cécile Untermaier Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Ouroux-sur-Saône - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Ouroux-sur-Saône

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription de la Saône-et-Loire

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Ouroux-sur-Saône Cécile Untermaier (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 33,97% 25,17% Valérie Deloge (Ballotage) Rassemblement National 25,15% 26,22% Elisabeth Roblot Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,40% 26,92% Eric Michoux Divers droite 12,80% 15,73% Jean Raffa Reconquête ! 3,88% 2,53% Claude Couratier Divers extrême gauche 2,09% 2,19% Nathalie Szych Droite souverainiste 1,72% 1,22% Participation au scrutin Circonscription Ouroux-sur-Saône Taux de participation 47,84% 47,61% Taux d'abstention 52,16% 52,39% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90% 1,79% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70% 0,85% Nombre de votants 39 733 1 175

Le résultat de l' élection législative à Ouroux-sur-Saône a été rendu public par le ministère de l'Intérieur. À Ouroux-sur-Saône, les 2468 habitants votant dans la 4ème circonscription de la Saône-et-Loire ont penché pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Reste encore à savoir si les citoyens des 132 autres communes faisant partie de la 4ème circonscription de la Saône-et-Loire feront les mêmes choix que ceux d'Ouroux-sur-Saône. Le taux d'abstention parmi les habitants habilités à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative atteint 52%, ce qui représente 1 293 non-votants. Elisabeth Roblot a collecté 27% des suffrages. Valérie Deloge (Rassemblement National) et Cécile Untermaier (Nouvelle union populaire écologique et sociale) ramassent dans l'ordre 26% et 25% des suffrages.

Législatives 2022 à Ouroux-sur-Saône : les enjeux

Lors de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 33,3% des suffrages au premier tour à Ouroux-sur-Saône. L'ancienne parlementaire européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27,8% et 15,8% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle d'Ouroux-sur-Saône gratifiée de 52,4% des votes, cédant par conséquent à Emmanuel Macron 47,6% des voix. Les électeurs de cette commune se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Comme partout dans l'Hexagone, les habitants d'Ouroux-sur-Saône (71370) seront amenés à participer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.