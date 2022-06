16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Ouroux-sur-Saône ?

Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Ouroux-sur-Saône, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 33,26% des suffrages. En seconde position, on trouvait Emmanuel Macron à 27,82%, puis Jean-Luc Mélenchon à 15,76% et Éric Zemmour à 6,61%. Le chef de l'Etat sortant arrivait à en revanche un peu moins de 28% des votes à l'échelle nationale, contre 23,15% pour la candidate du FN et près de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. Les tendances nationales des derniers jours viendront certainement bouleverser ce paysage et donc le résultat des législatives dans la ville ce dimanche. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), avec un Rassemblement national très proche, à près de 20%.