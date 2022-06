Résultat de la législative à Papaichton : en direct

En direct

19:20 - Quel score pour la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon à Papaichton ? Jean-Luc Mélenchon aurait pu être élu au premier tour le dimanche 10 avril dernier si le premier tour de la présidentielle s'était déroulée seulement à Papaichton, le candidat insoumis ayant atteint 55,0% des suffrages dans la commune. Les conversions des suffrages d'EELV et du PS sont aussi à observer ce 12 juin dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 1,25% et 1,25% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 57,5% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Papaichton.

16:30 - À Papaichton, des sondages tout aussi pertinents qu'en France ? Les dynamiques nationales des dernières semaines auront sans doute un écho sur les législatives à Papaichton ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. La coalition LFI-PS-EELV a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%. Avec 55,0% des suffrages, au premier tour à Papaichton cette fois, Jean-Luc Mélenchon avait gagné la meilleure place lors de la dernière élection présidentielle. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 16,88%, devançant Marine Le Pen à 6,25% et Nathalie Arthaud à 5,0%. Pourtant, à l'échelle du pays, on retrouvait Emmanuel Macron à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Le leader de LFI terminait à 21,95%.

14:30 - A la suite de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Papaichton ? À Papaichton, le taux de participation constituera immanquablement un critère fort de ce scrutin législatif 2022. L'inflation et ses répercussions sur la vie des Français pourraient potentiellement éloigner les électeurs de Papaichton (97316) des isoloirs. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, 79,12% des électeurs inscrits dans la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 82,35% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Quel était le taux de l'abstention à Papaichton en 2017 ? Comment ont voté traditionnellement les citoyens de cette commune lors des consultations démocratiques passées ? En 2017, pendant les législatives, 1 128 personnes en âge de participer à une élection à Papaichton s'étaient rendues aux urnes au premier tour (soit 19,95%), à comparer avec une participation de 28,72% pour le second tour. Le premier tour d'élection de ce 12 juin affichera-t-il une participation en berne comme lors des élections législatives de 2017 ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, c’était déjà plus qu’en 2012.