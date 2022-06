Résultat de la législative à Passy : en direct

12/06/22 17:17

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Passy sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:17 - À Passy, des sondages tout aussi valables ? La majorité LREM-Ensemble a chuté très près de du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Le RN de Marine Le Pen, lui, est venu coller les 20%. Ces mouvements des dernières heures auront probablement une résonnance à Passy dimanche. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. Or le chef de l'Etat avait obtenu 25,22% des voix à Passy, à la dernière présidentielle contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du FN enregistrait 22,82% des votes contre 23,15% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 22,82% (contre 21,95%). 14:30 - La participation reste la grande inconnue de ces élections législatives à Passy À Passy, l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 sera indéniablement la participation. La situation géopolitique actuelle pourrait entre autres détourner l'attention des électeurs de Passy du vote. En avril 2022, au second tour de la présidentielle, 70,17% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient pris part au scrutin. La participation était de 73,4% au premier tour, c'est-à-dire 6 400 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Quel était le pourcentage de l'abstention à Passy en 2017 ? Le résultat des législatives 2022 est autant espéré que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, c’était déjà moins qu’en 2012. L'observation des précédents rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Il y a cinq ans, durant les législatives, le pourcentage de participation avait atteint 43,44% au premier tour des électeurs de Passy, à comparer avec un taux de participation de 35,95% au round deux. 09:30 - Les données clés des élections législatives 2022 à Passy L'élection se déroule depuis quelques heures à Passy et il y a encore de la marge pour se prononcer puisque les bureaux de vote de la cité sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 12 impétrants qui sont candidats dans la circonscription correspondant à la commune, un chiffre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Résultat des élections législatives 2022 à Passy

Les élections législatives 2022 auront lieu à Passy comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription de la Haute-Savoie

Tête de liste Liste Virginie Duvillard Reconquête ! Stéphane Lagarde Ecologistes Xavier Roseren Ensemble ! (Majorité présidentielle) Valérie Dugerdil Régionaliste Charles Prats Union des Démocrates et des Indépendants Dominique Martin Rassemblement National Ahmed Lounis Nouvelle union populaire écologique et sociale Alexandre Demeure Divers extrême gauche Laurence Mény Droite souverainiste Noémie Plumier Ecologistes Xavier Chantelot Les Républicains Sylvain Socquet-Juglard Ecologistes

Législatives 2022 à Passy : les enjeux

Comme partout dans le pays, les citoyens de Passy (Haute-Savoie) seront invités à participer à l'élection de leur député le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Les citoyens de cette agglomération feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Durant l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 25% des voix au premier tour à Passy, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême droite et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 23% et 23% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Passy grâce à 58% des suffrages. Marine Le Pen avait récupéré 42% des votes.