Résultat de la législative à Pavilly : en direct

12/06/22 11:01

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Pavilly sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:01 - Les isloirs ferment leurs portes à 18 heures à Pavilly 7 candidats veulent rejoindre l'Assemblée dans l'unique circonscription de Pavilly ce dimanche 12 juin 2022, pour le 1er tour des législatives 2022. Un niveau de prétendants un peu en dessous de celui du reste du pays (10 candidatures en moyenne). Les 4843 citoyens de la cité auront jusqu'à 18 heures pour rallier les 5 bureaux de vote et choisir un favori pour cette première étape.

Résultat des élections législatives 2022 à Pavilly

Les élections législatives 2022 auront lieu à Pavilly comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de la Seine-Maritime

Tête de liste Liste Gérard Leseul Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean Delalandre Ensemble ! (Majorité présidentielle) Simon Sulkowski Divers extrême gauche Eddy Lefaux Les Républicains Jean-Cyril Montier Rassemblement National Alain Guillotte Ecologistes Frédéric Mazier Reconquête !

Législatives 2022 à Pavilly : les enjeux

Quelle sera l'issue des législatives à Pavilly (Seine-Maritime) ? Elles s'enchaîneront précisément les 12 et 19 juin prochains. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour il y a deux mois. Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 35% des votes au premier tour à Pavilly, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et l'ancien ministre du gouvernement Jospin avaient obtenu 26% et 20% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Pavilly avec 54% des voix. Emmanuel Macron avait obtenu 46% des voix.