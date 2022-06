En direct

19:36 - Quel résultat à Payrin-Augmontel pour la coalition LFI-PS-EELV ? Une des questions cruciales de ces élections législatives 2022, en France comme à Payrin-Augmontel, reste le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés. L'Insoumis avait cumulé 16,03% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. Les transferts des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce soir dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,46% et 1,84% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit un total espéré de 20,33% pour la coalition LFI-PS-EELV.

16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Payrin-Augmontel ? Marine Le Pen avait atteint la première position à la dernière présidentielle à Payrin-Augmontel avec 30,83% des votes exprimés, au 1er tour. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 25,38%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 16,03% et Jean Lassalle à 8,12%. Les tendances nationales des ultimes semaines infléchiront probablement cette donne lors des législatives dans la commune dimanche. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 minuscule point vendredi soir, avec un Rassemblement national troisième, sous les 20%.

14:30 - À Payrin-Augmontel, le chiffre le plus attendu de ces législatives demeure la participation À Payrin-Augmontel, l'une des clés du scrutin législatif 2022 sera indéniablement l'abstention. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 831 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 18,23% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 17,75% au premier tour. La guerre entre l'Ukraine et la Russie et ses répercussions sur les tarifs du pétrole et du gaz seraient notamment susceptibles d'impacter le taux de participation à Payrin-Augmontel.

11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Payrin-Augmontel à l'occasion des élections législatives ? Plus d'un électeur sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. Au cours des derniers scrutins, les 2 208 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, au moment des législatives, le taux de participation avait atteint 55,79% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Payrin-Augmontel. La participation était de 49,55% pour le deuxième tour.