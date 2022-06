Résultat de la législative à Petit-Canal : en direct

12/06/22 11:19

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Petit-Canal sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:19 - A quelle heure a lieu l'épilogue des législatives à Petit-Canal ? Les paramètres de ces élections législatives à Petit-Canal sont limpides : la métropole ne correspond qu'à une seule circonscription où s'opposent 15 candidats. Un niveau supérieur à celui du reste du pays. Autre point clé: les électeurs ont jusqu'à 18 heures ce soir pour remplir leur devoir de citoyen. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour minimiser le nombre d'abstentionnistes.

Résultat des élections législatives 2022 à Petit-Canal

Les élections législatives 2022 auront lieu à Petit-Canal comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Guadeloupe

Tête de liste Liste Dun Ferus Les Républicains Sonia Retour Union des Démocrates et des Indépendants Justine Benin Ensemble ! (Majorité présidentielle) Pauline Couvin Ecologistes Ludovic Tolassy Régionaliste Michel Tola Divers gauche Christiane Delannay-Clara Droite souverainiste Michel Girdary-Ramssamy Rassemblement National Nancy Mathias Divers droite Paola Plantier Reconquête ! Christian Baptiste Divers gauche Aline Ceril Divers extrême gauche Gérald Bougrer Divers Steeve Rouyar-Cirederf Divers Michelle Maxo Ecologistes

Législatives 2022 à Petit-Canal : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les habitants de Petit-Canal seront incités à contribuer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Vers quel candidat se tourneront-ils ? Lors de la présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon avait récolté 60% des suffrages au premier tour à Petit-Canal. L'ancien président du "Parti de gauche" avait devancé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 19% et 12% des voix. Le score national de Jean-Luc Mélenchon avait cependant commandé aux citoyens de Petit-Canal de changer de favori pour le deuxième tour. Marine Le Pen était, au terme de la campagne d'entre-deux tours, arrivée en tête du second tour grâce à 77% des suffrages face à Emmanuel Macron (23%). Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette commune votera-t-elle pour un membre de la coalition de partis politiques de gauche aux prochaines élections ?