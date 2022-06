Résultat des législatives à Petit-Caux - Election 2022 (76370) [PUBLIE]

14/06/22 16:02

Résultat des législatives 2022 à Petit-Caux

Le résultat des élections législatives 2022 à Petit-Caux est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Seine-Maritime

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription de la Seine-Maritime

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Petit-Caux Sébastien Jumel (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 37,66% 37,39% Patrice Martin (Ballotage) Rassemblement National 27,75% 32,35% Lisa Broutté Ensemble ! (Majorité présidentielle) 19,94% 17,83% Robin Devogelaere Divers droite 6,15% 4,75% Claire Coppin Reconquête ! 2,88% 2,31% Florentin Arthus Ecologistes 2,15% 2,20% Nathalie Spriet Ecologistes 1,67% 1,42% Michelle Petiteville Divers extrême gauche 0,83% 0,68% François Leduc Union des Démocrates et des Indépendants 0,50% 0,68% Renaud Théron Divers centre 0,48% 0,39% Participation au scrutin Circonscription Petit-Caux Taux de participation 51,28% 51,09% Taux d'abstention 48,72% 48,91% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43% 1,34% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51% 0,62% Nombre de votants 56 315 3 890

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative à Petit-Caux. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche la première position chez les 7614 électeurs inscrits dans la 6ème circonscription de la Seine-Maritime et résidant à Petit-Caux. Ce résultat ne concerne présentement que les électeurs de Petit-Caux. Les habitants de 153 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans la 6ème circonscription de la Seine-Maritime. Sébastien Jumel a effectivement rassemblé 37% des suffrages à l'échelle de l'agglomération. Patrice Martin (Rassemblement National) et Lisa Broutté (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) récupèrent dans l'ordre 32% et 18% des votes. La participation parmi les citoyens habilités à fréquenter les urnes dans la commune pour cette circonscription électorale s'élève à 51%.

Législatives 2022 à Petit-Caux : les enjeux

Quelle sera l'issue finale des élections législatives à Petit-Caux (76370) à la mi-juin ? Elles s'enchaîneront les 12 et 19 juin 2022. Les administrés de cette agglomération feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Durant l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 40,38% des votes au premier tour à Petit-Caux. La présidente du Rassemblement National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23,91% et 14,69% des votes. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Petit-Caux avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui accordant 58,97% des voix. Emmanuel Macron avait récupéré 41,03% des votes.