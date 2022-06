Résultat de la législative à Pierre-Bénite : en direct

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Pierre-Bénite sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:18 - Les sondages d'intentions de vote, un indicateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Pierre-Bénite ? Al'issue de la dernière élection, à Pierre-Bénite, Jean-Luc Mélenchon avait pu se hisser à la première position avec 36,16% des voix, devant Emmanuel Macron à 20,45%. Suivaient Marine Le Pen, en troisième position avec 17,82% et Éric Zemmour à 7,31%. Par contre dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron concluait cette première étape avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les indications nationales des derniers jours changeront certainement la situation et donc le résultat des législatives à Pierre-Bénite au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Pour rappel la Nupes s'est approchée de la majorité présidentielle dans les sondages ce vendredi soir (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria du 3 au 6 juin). Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen est venu coller les 20%. 14:30 - L'abstention sera scrutée tout autant que les résultats des législatives 2022 à Pierre-Bénite L'un des critères essentiels de ce scrutin législatif sera indiscutablement le taux de participation à Pierre-Bénite. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Lors du deuxième tour de la présidentielle, 63,47% des personnes aptes à voter dans la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 70,38% au premier tour, ce qui représentait 4 496 personnes. Les jeunes générations montrent généralement une désaffection pour les scrutins électoraux, cette situation peut-elle s'aggraver pour des législatives ? 11:30 - À Pierre-Bénite, les chiffres de la participation aux législatives 2022 seront un élément fort Au cours des dernières années, les 10 522 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, pendant les législatives, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 64,05% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Pierre-Bénite, à comparer avec une abstention de 58,67% pour le second tour. Plus d'un votant sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Les infos clés des élections législatives 2022 à Pierre-Bénite La cité de Pierre-Bénite ne couvre qu'une seule circonscription législative, ce qui devrait simplifier la vie des électeurs qui ont jusqu'à 19 heures pour prendre part au scrutin. Un sursis d'1 heure en comparaison de l'heure habituelle permis par arrêté du préfet, pour pousser le plus de monde possible à participer. 12 candidats sont en lice pour cette élection législative à Pierre-Bénite soit un peu plus que dans les autres circonscriptions. Découvrez tous les résultats à compter de 20 heures ici même.

Résultat des élections législatives 2022 à Pierre-Bénite

Les élections législatives 2022 auront lieu à Pierre-Bénite comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 12ème circonscription du Rhône

Tête de liste Liste Antoine Heurtel Divers Olivier Pirra Reconquête ! Lucie Carron Ecologistes Samantha Spennato Ecologistes Cyrille Isaac-Sibille Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jérôme Moroge Les Républicains David Amsellem Droite souverainiste Cécile Faurite Divers extrême gauche Elodie Annani Rassemblement National Jean-François Baudin Nouvelle union populaire écologique et sociale Céline Beuzit Ecologistes Arthur Chambon Parti radical de gauche

Législatives 2022 à Pierre-Bénite : les enjeux

Les électeurs de Pierre-Bénite (Rhône) reprendront le chemin des isoloirs en 2022 : ils devront contribuer aux législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Pour quel prétendant voteront-ils ? Le 10 avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 36,2% des suffrages au premier tour à Pierre-Bénite, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui a renouvelé son bail à l'Elysée et l'ex-députée européenne avaient obtenu 20,5% et 17,8% des suffrages. Emmanuel Macron était finalement arrivé en tête du second tour en décrochant 63,7% des voix face à Marine Le Pen (36,3%). La nouvelle coalition de partis politiques de gauche remportera-t-elle la majorité des votes des citoyens de cette ville comme au premier tour de l'élection présidentielle ?