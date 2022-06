Résultat de la législative à Pierre-de-Bresse : 2e tour en direct

La réserve de voix à gauche de l'échiquier avant ces législatives à Pierre-de-Bresse atteignait 15,68%. Un chiffre correspondant au total des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Dans l'unique bureau de vote de Pierre-de-Bresse, les voix qui avaient finalement choisi le bloc des Insoumis et des alliés de gauche lors des législatives étaient pourtant de 27,57% il y a sept jours. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de finir deuxième.

15:30 - La candidature Rassemblement National en première position à Pierre-de-Bresse

D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 députés. Mais on ne peut faire abstraction des particularités locales. A l'occasion du premier round des législatives, dimanche 12 juin, les habitants de Pierre-de-Bresse ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 29,66% des bulletins de vote. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 27,57% des votes. Quant à elle, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) ramasse 23,1% des votes.