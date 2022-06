Résultat des législatives à Pierre-de-Bresse - Election 2022 (71270) [PUBLIE]

12/06/22 22:26

Le résultat de la législative 2022 à Pierre-de-Bresse a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. C'est la candidate Rassemblement National qui a récolté le plus de bulletins de votes de la part des 1418 électeurs de Pierre-de-Bresse de la 4ème circonscription de la Saône-et-Loire. Valérie Deloge a ainsi rassemblé 30% des voix. Cécile Untermaier (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Elisabeth Roblot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) reçoivent respectivement 28% et 23% des votes. La participation atteint 49% des habitants figurant dans les registres électoraux dans la commune au niveau de cette circonscription législative. Ce résultat ne concerne pour le moment que les électeurs de Pierre-de-Bresse. Les électeurs de 132 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de l'élection législative dans la 4ème circonscription de la Saône-et-Loire.