En direct

18:58 - Sur quel candidat vont converger les électeurs de gauche à Pierrefeu-du-Var ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 14,2% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Pierrefeu-du-Var le 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,51% et 1,25% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 18,96% pour la coalition LFI-PS-EELV dans la commune.

16:30 - Que peuvent enseigner les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Pierrefeu-du-Var ? Les indications nationales des ultimes semaines auront probablement une résonnance sur les législatives à Pierrefeu-du-Var dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. La coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. Or à la dernière élection, à Pierrefeu-du-Var, Marine Le Pen avait pu grimper à la première position avec 33,81% des voix, devant Emmanuel Macron à 21,56%, puis Jean-Luc Mélenchon à 14,2% et Éric Zemmour à 12,69%.

14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Pierrefeu-du-Var ? Le taux d'abstention constituera incontestablement un critère important du scrutin législatif 2022 à Pierrefeu-du-Var. La hausse des prix des carburants qui pèse sur les finances des foyers français, cumulée avec les préoccupations dues à la situation géopolitique actuelle, seraient de nature à nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Pierrefeu-du-Var (83390). En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, 23,82% des électeurs dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 23,27% au premier tour. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.

11:30 - A l'annonce des résultats des élections législatives 2022, quels seront les taux de participation à Pierrefeu-du-Var ? Comment ont voté d'habitude les habitants de cette commune lors des dernières élections ? Il y a cinq ans, durant les législatives, parmi les 4 486 inscrits sur les listes électorales à Pierrefeu-du-Var, 62,28% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 56,2% pour le deuxième round. Les élections législatives mobilisent généralement moins que la présidentielle. Cette année fera-t-elle exception ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée au premier round des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures.