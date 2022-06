Résultat de la législative à Pierrelaye : en direct

12/06/22 11:15

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Pierrelaye sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:15 - Des horaires prolongés pour ces législatives à Pierrelaye Les éléments clés de ces législatives 2022 à Pierrelaye sont simples : la ville ne couvre qu'une seule circonscription qui met à l'affiche 9 candidats. Un niveau dans la moyenne des autres circonscriptions du pays. Les votants ont jusqu'à 20 heures en fin de journée pour se rendre aux urnes. L'horaire de fermeture des bureaux de vote a en effet été repoussé dans la commune pour favoriser la mobilisation.

Résultat des élections législatives 2022 à Pierrelaye

Les élections législatives 2022 auront lieu à Pierrelaye comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription du Val-d'Oise

Tête de liste Liste Pascal Gérard Reconquête ! Fabrice David Ecologistes Eric Pecquet Droite souverainiste Carine Pelegrin Nouvelle union populaire écologique et sociale Véronique Rodas-Pawloff Ecologistes Juan Munoz Divers extrême gauche Romana Laurini Rassemblement National Cécile Rilhac Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sarah Nerozzi-Banfi Les Républicains

Législatives 2022 à Pierrelaye : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales vivant à Pierrelaye (95) seront amenés à participer à l'élection des membres de l'hémicycle comme partout en France. Durant la présidentielle 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait récolté 32,2% des voix au premier tour à Pierrelaye, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. L'actuelle députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais et celui qui était candidat à un deuxième mandat avaient obtenu 23,4% et 22,9% des voix. Après la disqualification de Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en rassemblant 57,9% des votes face à Marine Le Pen (42,2%). Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette commune plébiscitera-elle un représentant de la gauche rassemblée aux législatives ?