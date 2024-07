Résultat des législatives 2024 à Herblay-sur-Seine : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Élections à Herblay-sur-Seine : l'impact des caractéristiques démographiques

Dans la ville d'Herblay-sur-Seine, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des élections législatives ? La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations des mesures en matière d'instruction et de soins de santé. Dans l'agglomération, 22,35% des résidents sont des enfants, et 4,83% sont des personnes âgées. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 26,61%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Enfin, la présence d'une population immigrée de 13,68% et d'une population étrangère de 8,07% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 7,34% à Herblay-sur-Seine, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux politiques relatives à l'éducation et à la mobilité étudiante.