Résultat de la législative à Pierres : 2e tour en direct

Le poids des électeurs de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon reste un des enjeux de ces élections législatives 2022 au niveau national. Cet électorat représentait 19,34% des suffrages à Pierres il y a 7 jours. Ce score est tout de même à évaluer au regard des voix de gauche que pouvait viser la Nupes après la présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 17,91%, 4,53%, 1,86% et 1,8% en avril. Le bloc de gauche pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 26,1% à Pierres pour ces élections légilsatives.

15:30 - Quelle issue pour le second tour des élections à Pierres ?

D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les études d'opinion à l'échelle de l'Hexagone ont tendance à dissimuler des réalités complexes dans les territoires, comme par exemple à Pierres. Avec 31,04% des voix, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Pierres pour le premier round des législatives le 12 juin dernier. Elle a coiffé au poteau les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui recueillent 21,95% et 19,34% des suffrages.