Résultat des législatives à Piolenc - Election 2022 (84420) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Les législatives mobilisant toujours moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012. L'étude des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette agglomération. En 2017, pendant les législatives, 4 084 personnes aptes à voter à Piolenc s'étaient rendues aux urnes au premier tour (soit 45,91%). Le taux de participation était de 41,5% au second round.

Une des questions cruciales de ces élections législatives 2022, en France comme à Piolenc, sera le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés. Ce dernier avait obtenu 12,54% des suffrages il y a deux mois sur place. Les conversions des suffrages écologistes et socialistes ne sont pas non plus à négliger ce soir dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 2,13% et 1,11% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 15,78% pour la Nupes pour ces législatives à Piolenc.

Les habitants de Piolenc (Vaucluse) prendront à nouveau le chemin de leur bureau de vote en 2022. Ils seront priés de contribuer aux législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Quel candidat favoriseront-ils ? En première place du premier tour de la présidentielle dans cette agglomération, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de s'emparer d'un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ? A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 38,26% des voix au premier tour à Piolenc, devant Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Celui qui a signé un second bail de location à l'Elysée et Éric Zemmour avaient obtenu 21,26% et 12,76% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Piolenc avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui confiant 62,95% des suffrages. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 37,05% des voix.