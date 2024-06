Résultat des législatives à Piriac-sur-Mer : l'élection 2024 en direct

12:08 - Législatives passées à Piriac-sur-Mer : état des lieux

Le taux d'abstention constituera un critère décisif des élections législatives 2024 à Piriac-sur-Mer (44420). Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 59,33% au premier tour. Au second tour, 58,38% des électeurs se sont déplacés. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 2 600 personnes en âge de voter dans la ville, 82,38% s'étaient rendues aux urnes, contre un taux de participation de 82,36% au second tour, ce qui représentait 2 139 personnes. Les habitants des petites communes se déplacent souvent plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives ?