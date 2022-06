En direct

19:41 - Sur quel candidat vont se diriger les voix de gauche à Piriac-sur-Mer ? Les habitants de Piriac-sur-Mer avaient livré 14,94% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour le premier tour de la dernière présidentielle 2022. Les conversions des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste ne sont pas non plus à négliger ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,26% et 0,66% au 1er tour de la présidentielle. Soit un point de départ de 20,86% pour la coalition de gauche pour ces législatives à Piriac-sur-Mer.

16:30 - Que peuvent montrer les intentions de vote des législatives 2022 pour Piriac-sur-Mer ? Les tendances nationales des dernières semaines auront probablement une résonnance à Piriac-sur-Mer dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. L'alliance LREM-Ensemble a vu son résultat chuter à un cheveu de la Nupes dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%. Or l'élection présidentielle d'avril, à Piriac-sur-Mer cette fois, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 37,93% des suffrages. A la suite, on trouvait Marine Le Pen à 17,64%, puis Jean-Luc Mélenchon à 14,94% et Éric Zemmour à 8,49%.

14:30 - La participation demeure l'une des données les plus attendues de ces législatives à Piriac-sur-Mer L'un des critères principaux du scrutin législatif sera sans aucun doute le niveau d'abstention à Piriac-sur-Mer. La guerre en Ukraine ainsi que ses retombées sur les tarifs des matières premières sont notamment capables d'avoir des conséquences sur les choix que feront les citoyens de Piriac-sur-Mer. Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 2 600 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 17,64% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 17,62% au premier tour. En comparaison, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - À Piriac-sur-Mer, le score de la participation aux élections législatives sera un élément fort L'observation des précédentes consultations démocratiques permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Il y a 5 ans, à l'occasion des législatives, sur les 2 229 inscrits sur les listes électorales à Piriac-sur-Mer, 48,63% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 40,2% au dernier round. Les législatives mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour.