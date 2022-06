Résultat de la législative à Plancoët : en direct

En direct

19:22 - Quel résultat aux législatives de Plancoët pour les Insoumis et leurs alliés ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera une des questions clés de ces élections législatives, à Plancoët comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 15,46% des suffrages en avril dernier dans la ville. Les conversions des suffrages d'EELV et du PS sont aussi à regarder de près ce soir dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,64% et 2,37% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc espérer glaner 21,47% à Plancoët pour ces élections légilsatives.

16:30 - À Plancoët, des sondages tout aussi parlants qu'en France ? La Nupes s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde). Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen a courru après les 20%. Ces indicateurs des ultimes semaines auront sans doute une résonnance à Plancoët au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. A l'issue de la dernière présidentielle, à Plancoët, Emmanuel Macron avait pu grimper à la meilleure place avec 32,78% des voix, devant Marine Le Pen à 24,64%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon, en troisième position avec 15,46% et Valérie Pécresse à 5,89%. Mais dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron prenait le leadership de cette première étape avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

14:30 - À Plancoët, le chiffre phare de ces élections législatives reste l'abstention L'une des clés de ce scrutin législatif 2022 sera indiscutablement l'ampleur de l'abstention à Plancoët. La hausse des prix des carburants qui pèse sur les finances des Français, combinée avec les inquiétudes liées au conflit entre l'Ukraine et la Russie, pourraient en effet nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Plancoët (22130). Il y a 2 mois, pour le second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 73,05% des inscrits sur les listes électorales de la commune. La participation était de 74,2% au premier tour, c'est-à-dire 1 777 personnes. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des législatives à Plancoët ? L'annonce des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le taux de participation qui est souvent trop bas durant de ce type de scrutin. Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des dernières consultations démocratiques. Cinq ans plus tôt, durant les législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 54,07% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Plancoët, à comparer avec une abstention de 44,55% pour le dernier round.