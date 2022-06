Résultat des législatives à Plappeville - Election 2022 (57050) [PUBLIE]

12/06/22 22:59

Résultat des législatives 2022 à Plappeville

Le résultat des élections législatives 2022 à Plappeville est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Moselle

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Moselle

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Plappeville. Au niveau de la 1ère circonscription de la Moselle, les 1795 habitants de Plappeville ont désigné la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). La participation parmi les habitants habilités à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune pour cette circonscription législative atteint 52% (861 non-votants). Ce résultat ne concerne pour le moment que les électeurs de Plappeville. Les citoyens de 27 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Moselle. Belkhir Belhaddad a rassemblé 36% des voix à l'échelle de la commune. Il ressort devant Malou Kuntz (Les Républicains) et Esther Leick (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui récupèrent 20% et 17% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Plappeville Grégoire Laloux Rassemblement National 25,37% 13,32% Belkhir Belhaddad Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,29% 35,59% Esther Leick Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,56% 17,25% Malou Kuntz Les Républicains 10,87% 19,65% Yoan Hadadi Divers gauche 4,27% 3,60% Rebecca Konarski Reconquête ! 4,27% 4,37% Camal Kadri Ecologistes 2,46% 3,28% Abderrahemane Bouhenna Divers gauche 2,00% 1,75% Christèle Rousse Droite souverainiste 1,52% 0,76% Didier Georget Divers extrême gauche 1,24% 0,44% Jessy Fricheteau Divers gauche 0,15% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Plappeville Taux de participation 40,61% 52,03% Taux d'abstention 59,39% 47,97% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55% 1,39% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55% 0,54% Nombre de votants 37 780 934

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Plappeville sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:01 - Que peut espérer la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Plappeville ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 13,61% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Plappeville le 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 7,18% et 1,51% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit un potentiel de 22,3% pour la coalition de gauche dans la commune. 16:30 - Que peuvent dire les intentions de vote des législatives 2022 pour Plappeville ? Les indications nationales des derniers jours auront probablement une résonnance à Plappeville au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 minuscule point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), devant un Rassemblement national troisième, non loin des 20%. Or Emmanuel Macron avait obtenu 44,52% des voix à Plappeville, lors de la dernière élection à la présidence de la République contre 27,85% dans toute la France. Marine Le Pen avait accumulé 14,06% des suffrages contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 13,61% (contre 21,95%). 14:30 - À Plappeville, quel sera l'influence de la participation sur les résultats des législatives 2022 ? À Plappeville, l'abstention sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues des élections législatives 2022. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 77,03% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 75,18% au premier tour, ce qui représentait 1 345 personnes. La situation géopolitique actuelle est notamment en mesure de relativiser l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Plappeville. 11:30 - La participation à Plappeville peut-elle encore baisser aux législatives 2022 ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : le taux de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Afin de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune, il faut analyser les résultats des derniers scrutins. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des élections législatives, parmi les 1 834 inscrits sur les listes électorales à Plappeville, 54,85% s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec une participation de 46,4% pour le deuxième round. 09:30 - On peut voter jusqu'à 19 heures à Plappeville pour ces législatives 2022 Cela fait déjà plusieurs heures qu'on vote à Plappeville et il reste encore du temps pour se lancer puisque l'unique bureau de vote de la ville sera ouvert jusqu'à 19 heures. Ce sont 11 impétrants qui sont candidats dans l'unique circonscription correspondant à la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions de France.

Législatives 2022 à Plappeville : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Plappeville (Moselle) ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 44.5% des suffrages au premier tour à Plappeville. Celui qui a signé un second bail de locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 14.1% et 13.6% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Plappeville gratifié de 72.8% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 27.2% des votes. Les administrés de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ?