Résultat de la législative à Pleslin-Trigavou : en direct

12/06/22 11:04

Pour ces élections législatives à Pleslin-Trigavou, les 3 bureaux de vote (de Mairie - Salle des Mariages à Salle des Mariages Mairie Annexe) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour débuter le dépouillement. Ce sont 12 candidats qui se sont alignés dans l'unique circonscription correspondant à la ville.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 28.6% des suffrages au premier tour à Pleslin-Trigavou. L'ancien banquier d'affaires avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27.4% et 19.2% des voix. Le choix des habitants de Pleslin-Trigavou était resté égal au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (55.4% des votes). Marine Le Pen avait rassemblé 44.6% des votes. Les administrés de cette localité s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Quel postulant à l'hémicycle installeront en pole position des résultats des législatives les habitants de Pleslin-Trigavou à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ?