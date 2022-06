Résultat de la législative à Pleubian : 2e tour en direct

19/06/22 18:13

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Pleubian sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Pleubian. En direct 18:13 - La 2e place à Pleubian pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon Les électeurs de Pleubian avaient livré 19,64% de leurs suffrages à la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés le dimanche 12 juin, pour la première manche de la législative. Ce premier résultat est cependant à comparer avec les votes insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 15,54%, 2,6%, 1,77% et 2,84% il y a deux mois. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 22,75% à Pleubian pour ce premier tour. 15:30 - Vers une victoire pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Pleubian ? D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il convient cependant de tenir compte des caractéristiques locales, comme par exemple à Pleubian. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a amassé 31,27% des voix le 12 juin dernier lors du premier round des législatives. Elle est suivie par les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui recueillent respectivement 19,64% et 18,23% des voix. 13:30 - À Pleubian, la participation peut-elle encore baisser à l'occasion du second tour des législatives ? Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des derniers scrutins ? Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 76,47% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 77,17% au premier tour, c'est-à-dire 1727 personnes. Les résultats des législatives 2022 sont autant espérés que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut lors de ce type d'élection. Dimanche dernier, 55,29% des inscrits sur les listes électorales de Pleubian avaient pris part au scrutin. 10:30 - Le 2e tour est lancé à Pleubian ! Les législatives 2022 se finissent à 18 heures Si jamais vous peinez à faire votre choix entre les prétendants finalistes de ce 2e épisode dans l'unique circonscription de Pleubian, pas de panique. Les 3 bureaux de vote seront fermés à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Résultats des législatives 2022 à Pleubian - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Pleubian aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription des Côtes-d'Armor

Tête de liste Liste Marie-Amélie Troadec Nouvelle union populaire écologique et sociale Eric Bothorel Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Pleubian - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Pleubian

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription des Côtes-d'Armor

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Pleubian Eric Bothorel (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,93% 31,27% Marie-Amélie Troadec (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,44% 19,64% Sandrine Castek Rassemblement National 13,34% 18,23% Vincent Le Meaux Divers gauche 10,25% 9,82% Yves Jezequel Les Républicains 6,74% 9,32% Bernard Germain Reconquête ! 3,28% 4,13% Sylvie Gioux Ecologistes 3,17% 2,56% Trefina Kerrain Régionaliste 2,13% 1,16% Marielle Vicet Divers 0,92% 0,99% Erwann Leclerc Droite souverainiste 0,90% 0,66% Yann Guéguen Divers extrême gauche 0,81% 0,83% Eric Poder Régionaliste 0,60% 0,58% Carine Weber Divers extrême gauche 0,48% 0,83% Mael Piepers Ecologistes 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Pleubian Taux de participation 56,67% 55,29% Taux d'abstention 43,33% 44,71% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31% 1,70% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52% 0,40% Nombre de votants 61 060 1 238

Le résultat de l' élection législative 2022 à Pleubian est tombé. À Pleubian, les 2239 habitants votant dans la 5ème circonscription des Côtes-d'Armor ont penché pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Ces données ne traduisent toutefois pas l'entièreté des votes au niveau de la circonscription, 63 autres communes contribuant également au résultat de la législative dans la 5ème circonscription des Côtes-d'Armor. Eric Bothorel a raflé 31% des votes. Il arrive devant Marie-Amélie Troadec (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Sandrine Castek (Rassemblement National) qui décrochent dans l'ordre 20% et 18% des suffrages. Le niveau de l'abstention s'élève à 45% des électeurs habilités à voter dans la commune au niveau de cette circonscription électorale, ce qui représente 1 001 non-votants.

Législatives 2022 à Pleubian : les enjeux

Lors de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 34% des votes au premier tour à Pleubian, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais et celui qui joua le rôle de troisième homme lors de la dernière élection présidentielle avaient obtenu 25% et 16% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Pleubian avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui confiant 60% des votes, abandonnant par conséquent à Marine Le Pen 40% des votes. Les votants de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ? Comme partout en France, les habitants de Pleubian (22) seront incités à participer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat voteront-ils ?