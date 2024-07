Résultat des législatives 2024 à Lannion : les premiers chiffres du 2e tour

À Lannion, l'abstention constitue à n'en pas douter l'une des clés de ces élections législatives. L'abstention s'élevait à 27,57% à Lannion lors du premier tour des élections législatives 2024. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 24,04% des votants de la ville, contre un taux d'abstention de 26,7% au second tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 46,52% au premier tour. Au second tour, 45,85% des votants ne se sont pas déplacés. Les enjeux de ce scrutin historique sont notamment en mesure d'avoir des conséquences sur les choix que feront les électeurs de Lannion (22300).

17:29 - Analyse socio-économique de Lannion : perspectives électorales

Dans la commune de Lannion, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des législatives. Avec une densité de population de 451 hab/km² et un taux de chômage de 15,85%, les questions liées au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (73,12%) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 7 713 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (23,92%) met en lumière des besoins de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (13,4%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, de 9,12% à Lannion, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.