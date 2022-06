Résultat de la législative à Pleudihen-sur-Rance : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Pleudihen-sur-Rance dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:04

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Pleudihen-sur-Rance sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Pleudihen-sur-Rance. En direct 18:04 - Un gagnant ce soir pour la coalition de Jean-Luc Mélenchon ? Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Pleudihen-sur-Rance, la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés avait atteint un haut niveau avant cette deuxième manche des élections législatives 2022. Cet électorat a donc son importance ce dimanche. Mais ce score est toutefois à mettre en perspective avec les votes insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de la présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 19,76%, 6,94%, 1,54% et 2,01% le 10 avril. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 30,25% à Pleudihen-sur-Rance pour ce premier tour des législatives. 15:30 - Vers une victoire pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Pleudihen-sur-Rance ? Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Il faut néanmoins tenir compte des particularités locales, comme à Pleudihen-sur-Rance. Le 12 juin dernier pour le premier round, les citoyens de Pleudihen-sur-Rance ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a engrangé 30,96% des votes. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) glane 29,37% des votes. Quant à elle, la candidature Rassemblement National ramasse 15,05% des votes. 13:30 - La participation va-t-elle encore descendre au 2e tour des législatives 2022 à Pleudihen-sur-Rance ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Dimanche dernier, 40,17% des électeurs à Pleudihen-sur-Rance avaient déserté les urnes. Comment ont voté habituellement les citoyens de cette ville lors des précédentes élections ? A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2352 personnes en âge de voter dans la ville, 19,08% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 17,77% au premier tour. 10:30 - C'est reparti pour ces élections à Pleudihen-sur-Rance ! Ce qu'il faut savoir sur les législatives 2022 Seuls les postulants qualifiés la semaine passée se présentent dans la seule circonscription de Pleudihen-sur-Rance ce dimanche, pour le second round des élections législatives 2022. Un niveau de candidatures réduit. Et les 2352 citoyens de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour rallier les 3 bureaux de vote et décider qui ils veulent envoyer à l'Assemblée à l'issue de ce second round.

Résultats des législatives 2022 à Pleudihen-sur-Rance - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Pleudihen-sur-Rance aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription des Côtes-d'Armor

Tête de liste Liste Hervé Berville Ensemble ! (Majorité présidentielle) Bruno Ricard Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Pleudihen-sur-Rance - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Pleudihen-sur-Rance

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription des Côtes-d'Armor

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Pleudihen-sur-Rance Hervé Berville (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 36,91% 29,37% Bruno Ricard (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,83% 30,96% Antoine Kieffer Rassemblement National 16,46% 15,05% Michel Desbois Divers droite 10,23% 11,38% Eugénie Crokaert Reconquête ! 3,40% 6,77% Serge Monrocq Ecologistes 1,59% 1,30% Sophie Hubert Droite souverainiste 1,21% 0,94% Raphaël Drouillet Ecologistes 1,03% 1,15% Héléna Marie Régionaliste 0,94% 0,58% Franck Bonvoisin Divers 0,92% 1,08% Lucie Herblin Divers extrême gauche 0,88% 0,50% Jean-Luc Sicre Divers extrême gauche 0,60% 0,94% Participation au scrutin Circonscription Pleudihen-sur-Rance Taux de participation 56,01% 59,83% Taux d'abstention 43,99% 40,17% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,34% 0,85% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67% 0,57% Nombre de votants 57 912 1 409

Le résultat de la législative à Pleudihen-sur-Rance est tombé. Dans la 2ème circonscription des Côtes-d'Armor, les 2355 électeurs de Pleudihen-sur-Rance se sont prononcés pour le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au sein de la localité, Bruno Ricard a ainsi engrangé 31% des votes. Il coiffe au poteau Hervé Berville (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Antoine Kieffer (Rassemblement National) qui recueillent 29% et 15% des suffrages. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que les électeurs de Pleudihen-sur-Rance. Les habitants de 80 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans cette circonscription électorale. L'abstention représente 40% des électeurs autorisés à voter dans la commune pour la 2ème circonscription des Côtes-d'Armor.

Législatives 2022 à Pleudihen-sur-Rance : les enjeux

Comme partout en France, les votants de Pleudihen-sur-Rance (22) seront amenés à participer à l'élection des membres de l'hémicycle le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Au moment de l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 28% des votes au premier tour à Pleudihen-sur-Rance, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et le président de "La France Insoumise" avaient obtenu 20% et 20% des suffrages. Le choix des administrés de Pleudihen-sur-Rance était resté inchangé au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (61% des votes), abandonnant donc 39% des votes à Marine Le Pen. Le président français sera-t-il capable d'acquérir une majorité des députés de l'Assemblée nationale au vu des votes qu'il a obtenus dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ?