Résultat de la législative à Pleudihen-sur-Rance : en direct

En direct

19:22 - Quel score pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés à Pleudihen-sur-Rance ? Un des enjeux majeurs de ces législatives, en France comme à Pleudihen-sur-Rance, sera le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés. Ce dernier avait enregistré 19,76% des suffrages il y a deux mois dans la cité. Et c'est encore sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 6,94% et 1,54% au 1er tour de la présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 8,48% à gauche (en plus du score de Mélenchon).

16:30 - À Pleudihen-sur-Rance, des sondages aussi révélateurs ? Le président-candidat avait obtenu 28,28% des voix à Pleudihen-sur-Rance, à l'issue de la dernière élection à la présidence de la République contre 27,85% dans toute la France. Marine Le Pen accumulait 19,81% des voix contre 23,15% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 19,76% (contre à un peu moins de 22%). Les dynamiques nationales des dernières semaines viendront probablement remettre en question ces équilibres lors des législatives dans la ville ce dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Radio France). Dans le même temps, le RN n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - Les chiffres de l'abstention peuvent-ils battre ceux de la présidentielle à Pleudihen-sur-Rance ? À Pleudihen-sur-Rance, l'un des facteurs clés des élections législatives sera sans aucun doute le niveau de participation. Les habitants des petites communes se déplacent couramment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'aggraver pour des législatives ? En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 352 personnes en âge de voter dans la commune, 19,08% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 17,77% au premier tour. Pour comparer, au niveau national, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

11:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Pleudihen-sur-Rance lors du premier tour des législatives 2022 ? Les législatives mobilisent toujours moins que le scrutin présidentiel. Cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Au fil des dernières années, les 3 018 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, parmi les 2 169 inscrits sur les listes électorales à Pleudihen-sur-Rance, 59,8% avaient pris part à l'élection au premier tour, à comparer avec une participation de 51,45% pour le tour deux.