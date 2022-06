Résultat de la législative à Plouër-sur-Rance : en direct

11:11 - A quelle heure ferme le bureau de vote à Plouër-sur-Rance ?

Bonjour et bienvenue sur cette page où nous vous proposons de vivre cette journée d' élection législatives à Plouër-sur-Rance, jusqu'à la mise en ligne des résultats. On dénombre 12 candidats dans l'unique circonscription de la ville (contre une dizaine dans les autres) et les électeurs auront jusqu'à 19 heures pour choisir les finalistes ce dimanche de premier tour dans l'unique bureau de vote de la commune.