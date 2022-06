En direct

19:31 - Quel résultat aux législatives de Polignac pour la Nupes ? Les inscrits de Polignac avaient donné 16,75% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la 1re étape de la présidentielle 2022. Les conversions des votes socialistes et écologistes sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 7,31% et 1,22% au premier tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un potentiel de 25,28% pour la coalition de gauche dans la commune.

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Polignac ? Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à arriver à un petit point ce vendredi soir (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), devant un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%. Ces indicateurs des derniers jours auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Polignac. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Lors de la présidentielle, à Polignac, Emmanuel Macron figurait en pôle position de la présidentielle avec 25,81% des voix, devant Marine Le Pen à 23,74%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 16,75% et Valérie Pécresse à 8,8%. Un verdict à jauger par rapport à ce qui a eu lieu à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron premier à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Polignac Le niveau de participation constituera incontestablement un critère clé des élections législatives 2022 à Polignac. La hausse des prix de l'essence qui alourdit le budget des Français, cumulée avec les préoccupations engendrées par la situation géopolitique actuelle, seraient en mesure de dépouiller les urnes de leurs électeurs à Polignac (43000). Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, sur les 2 365 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 80,68% étaient allés voter. La participation était de 82,28% au premier tour, c'est-à-dire 1 946 personnes. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des élections législatives à Polignac ? Les résultats des législatives 2022 sont aussi espérés que le pourcentage de participation qui est souvent très bas lors de ce type d'élection. Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était déjà plus qu’en 2012. L'étude des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. En 2017, durant les législatives, sur les 2 383 inscrits sur les listes électorales à Polignac, 53,8% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, contre une abstention de 48,8% au dernier round.