Résultat de la législative à Polliat : 2e tour en direct

17:56 - Qu'ont fait les électeurs de la Nupes il y a 7 jours à Polliat ? Dans les 2 bureaux de vote de Polliat, les voix qui s'étaient portées sur la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon lors du premier tour seront peut être décisives ce dimanche pour la deuxième étape du scrutin. Le candidat Nupes avait obtenu 18,23% des suffrages lors de cette première manche. Ce premier résultat est toutefois à analyser au regard des suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de la présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 13,06%, 3,62%, 2,27% et 1,47% le 10 avril. Ce sont donc 20,42% de votants en réalité que pouvait viser la coalition de gauche pour ces législatives à Polliat.

15:30 - Vers une défaite pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Polliat ? La candidature Les Républicains a enregistré 32,02% des suffrages dimanche 12 juin au soir du premier tour des élections législatives. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National obtiennent 20,83% et 20,06% des voix. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme du second tour des élections législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges.

13:30 - A la proclamation des résultats des législatives 2022, quel sera la participation à Polliat ? Au fil des précédentes élections, les 2586 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Au moment des législatives de 2017, parmi les 1909 personnes en âge de voter à Polliat, 53,9% avaient pris part au vote au premier tour. Le taux de participation était de 49,24% pour le deuxième round. Plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives atteignait 42,64% au second round, c'était bien plus qu'au premier tour.