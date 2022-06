Résultat de la législative à Pont-d'Ain : 2e tour en direct

19/06/22 19:22

Ces élections législatives sont donc relancées à Pont-d'Ain, avec le second tour dont l'ouverture a eu lieu ce matin. Il reste encore plusieurs heures pour faire son choix parmi les qualifiés qui bataillent pour devenir député. Les 1938 habitants de Pont-d'Ain ont jusqu'à 18 heures pour voter. Et trouver son bureau de vote sera simple puisqu'il n'y en a qu'un dans la cité (Mairie).

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national pourrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 députés. Il faudra bien évidemment tenir compte des particularités de chaque territoire, comme par exemple à Pont-d'Ain. Avec 26,37% des voix, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Pont-d'Ain dimanche 12 juin lors du 1er tour des législatives. La candidature Rassemblement National reçoit 24,13% des voix. A la troisième place, la candidature Les Républicains ramasse 21,39% des voix.

Avec un score de 26,37% des suffrages au 1er tour à Pont-d'Ain, la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant cette seconde manche des élections législatives. Cet électorat a donc une certaine envergure ce dimanche 19 juin. Mais ce score est néanmoins à analyser au regard des voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après la présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 20,01%, 4,25%, 1,44% et 2,16% il y a deux mois. Voilà qui donnait un point de départ théorique de 27,86% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Pont-d'Ain.

Les inscrits sur les listes électorales de Pont-d'Ain ( Ain ) prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022 : ils seront priés de contribuer aux législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Vers quel candidat se tourneront-ils ? En première place du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de s'emparer d'un fauteuil à l'Assemblée dans cette circonscription ? Lors de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 29,5% des votes au premier tour à Pont-d'Ain, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 22,6% et 20,0% des voix. Au contraire du premier tour, Emmanuel Macron était, en dernier lieu, arrivé en tête du second tour en décrochant 50,2% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 49,8% des suffrages.