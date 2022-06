Résultat de la législative à Pont-du-Casse : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Pont-du-Casse dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:06

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Pont-du-Casse sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:05 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives à Pont-du-Casse Pour ces élections législatives de 2022 à Pont-du-Casse, les 3 bureaux de vote (de Salle du Conseil Municipal à Salle des Fêtes) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour commencer le dépouillement. Ce sont 8 candidats qui s'opposent dans l'unique circonscription couvrant la ville.

Résultat des élections législatives 2022 à Pont-du-Casse

Les élections législatives 2022 auront lieu à Pont-du-Casse comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription du Lot-et-Garonne

Tête de liste Liste Michel Lauzzana Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sébastien Delbosq Rassemblement National Maryse Combres Nouvelle union populaire écologique et sociale Mohamed El Marbati Divers extrême gauche Bertrand Girardi Les Républicains Sophie Rambourg Ecologistes Benoit Aurices Droite souverainiste Marie Line Bruyères Reconquête !

Législatives 2022 à Pont-du-Casse : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Pont-du-Casse (47480) ? Elles se dérouleront très exactement les 12 et 19 juin 2022. Les votants de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Lors de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait amassé 28,1% des suffrages au premier tour à Pont-du-Casse, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et l'ex-parlementaire européen avaient obtenu 25,8% et 17,7% des suffrages. Et après retournement de situation : Emmanuel Macron était, quinze jours plus tard, arrivé en tête du second tour en empochant 51,7% des votes face à Marine Le Pen (48,4%).