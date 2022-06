Résultat de la législative à Port-Louis : en direct

En direct

19:22 - Quel résultat à Port-Louis pour le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche ? Jean-Luc Mélenchon aurait été élu au premier tour le dimanche 10 avril dernier si la présidentielle s'était limitée à Port-Louis, le candidat LFI ayant atteint 58,15% des suffrages dans la commune. Et c'est sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 0,88% et 0,88% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 59,91% à Port-Louis pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les enquêtes d'opinion, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Port-Louis ? Au premier tour de la dernière présidentielle, à Port-Louis, Jean-Luc Mélenchon figurait en pôle position avec 58,15% des voix, devant Marine Le Pen à 20,39%, puis Emmanuel Macron avec 12,02% et Valérie Pécresse à 2,77%. Les indicateurs nationaux des dernières semaines viendront probablement infléchir ces équilibres et donc le résultat des législatives à Port-Louis dimanche, même s'il est impossible d'ignorer les particularités locales. Or l'alliance LREM-Ensemble est tombée tout près du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la trêve. Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%.

14:30 - L'un des enjeux majeurs de ces législatives 2022 à Port-Louis demeure la participation À Port-Louis, le taux d'abstention sera un critère déterminant de ce scrutin législatif. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 5 221 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 40,56% s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 31,74% au premier tour, c'est-à-dire 1 657 personnes. L'inflation serait capable d'avoir un impact sur les choix que feront les électeurs de Port-Louis (97117).

11:30 - L'abstention aux législatives à Port-Louis peut-elle faire moins bien qu'en 2017 ? Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des précédentes consultations démocratiques. Durant les précédentes élections législatives, 80,83% des inscrits sur les listes électorales de Port-Louis avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 81,16% pour le deuxième round.