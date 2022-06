Résultat de la législative à Préaux : 2e tour en direct

19/06/22 18:42

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Préaux sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Préaux. En direct 18:42 - Le bloc de gauche si proche à Préaux Les habitants de Préaux avaient accordé 23,64% de leurs suffrages au bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon il y a une semaine, pour la 1re étape de la législative. Mais ce score est néanmoins à analyser au regard des voix de gauche que pouvait viser la Nupes après l'élection présidentielle. Or à Préaux, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 15,98%, 5,53%, 2,5% et 3,11% en avril. La Nupes pouvait donc potentiellement viser 27,12% à Préaux pour ce premier tour des élections législatives. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en première place au premier tour Grâce à 33,46% des voix, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Préaux le 12 juin dernier à l'occasion du premier tour des élections législatives. En seconde position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale capte 23,64% des suffrages. De son côté, la candidature Rassemblement National ramasse 18,6% des suffrages. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains garderaient entre 40 et 65 sièges. 13:30 - Un record d'abstention peut-il influencer le résultat des législatives 2022 à Préaux ? L'étude des dernières consultations politiques est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1518 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 79,25% étaient allés voter, à comparer avec une participation de 78,19% au premier tour, soit 1187 personnes. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections législatives ? Dimanche dernier, 47,69% des personnes en âge de voter à Préaux avaient boudé les urnes. 10:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives à Préaux Il y a déjà quelques heures qu'on vote à Préaux et il y a encore du temps pour se rendre à son bureau de vote lors de cette 2e manche, puisque les bureaux de vote de la cité seront ouverts jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les finalistes qualifiés il y a 7 jours sont toujours candidats pour le résultat final des élections législatives.

Résultats des législatives 2022 à Préaux - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Préaux aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Seine-Maritime

Tête de liste Liste Sébastien Duval Nouvelle union populaire écologique et sociale Annie Vidal Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Préaux - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Préaux

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de la Seine-Maritime

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Préaux Annie Vidal (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,53% 33,46% Sébastien Duval (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,13% 23,64% Bastien Holingue Rassemblement National 19,39% 18,60% Jonas Haddad Les Républicains 13,13% 11,50% Maxence Briquet Reconquête ! 4,02% 3,10% Catherine Depitre Divers gauche 3,97% 4,39% Dorian Le Bay Divers 1,92% 2,45% Nathalie Letort Droite souverainiste 1,46% 1,42% Jean-Claude Garault Divers extrême gauche 1,02% 0,65% Jody Horcholle Divers centre 0,44% 0,78% Participation au scrutin Circonscription Préaux Taux de participation 53,79% 52,31% Taux d'abstention 46,21% 47,69% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,64% 2,15% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,42% 0,13% Nombre de votants 51 262 792

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Préaux. À Préaux, les citoyens votant dans la 2ème circonscription de la Seine-Maritime se sont prononcés pour la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle). Annie Vidal a collecté 33% des voix. Elle ressort devant Sébastien Duval (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Bastien Holingue (Rassemblement National) qui décrochent dans l'ordre 24% et 19% des votes. Le résultat définitif de l'élection législative à l'échelle de la 2ème circonscription de la Seine-Maritime dépendra du vote des électeurs des 86 autres communes qui la composent. La participation s'établit à 52% des citoyens habilités à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale, ce qui représente 792 votants.

Législatives 2022 à Préaux : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 1 847 votants de Préaux (76) seront invités à participer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Les électeurs de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? A l'occasion de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 33.3% des voix au premier tour à Préaux, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste perdante de l'élection présidentielle de 2022 et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 23.4% et 16.0% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Préaux gratifié de 61.5% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 38.5% des votes.