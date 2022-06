Résultat des législatives à Préaux - Election 2022 (76160) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Préaux

Le résultat des élections législatives 2022 à Préaux est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Seine-Maritime

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Seine-Maritime

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Préaux. C'est la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a amassé le plus de bulletins de votes auprès des 1514 citoyens de Préaux de la 2ème circonscription de la Seine-Maritime. Annie Vidal a engrangé 33% des voix. Elle coiffe au poteau Sébastien Duval (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Bastien Holingue (Rassemblement National) qui captent dans l'ordre 24% et 19% des votes. Le taux d'abstention atteint 48% des citoyens habilités à voter dans la commune pour la 2ème circonscription de la Seine-Maritime (soit 792 votants). Ces données ne reflètent cependant pas la réalité des suffrages au niveau de la 2ème circonscription de la Seine-Maritime, 86 autres communes participant aussi au résultat de la législative dans cette circonscription législative.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Préaux Annie Vidal Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,53% 33,46% Sébastien Duval Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,14% 23,64% Bastien Holingue Rassemblement National 19,39% 18,60% Jonas Haddad Les Républicains 13,13% 11,50% Maxence Briquet Reconquête ! 4,02% 3,10% Catherine Depitre Divers gauche 3,97% 4,39% Dorian Le Bay Divers 1,92% 2,45% Nathalie Letort Droite souverainiste 1,46% 1,42% Jean-Claude Garault Divers extrême gauche 1,02% 0,65% Jody Horcholle Divers centre 0,44% 0,78% Participation au scrutin Circonscription Préaux Taux de participation 53,79% 52,31% Taux d'abstention 46,21% 47,69% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,52% 2,15% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54% 0,13% Nombre de votants 51 261 792

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Préaux sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:02 - Quel candidat vont retenir les électeurs de gauche à Préaux ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 15,98% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Préaux le dimanche 10 avril dernier. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 5,53% et 2,5% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 8,03% du côté de la gauche, vote Mélenchon exclu. 16:30 - À Préaux, des sondages tout aussi pertinents qu'en France ? Avec 33,25% des suffrages exprimés, à Préaux, Emmanuel Macron avait obtenu la tête du vote lors de la dernière élection. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 23,4%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 15,98% et Éric Zemmour à 5,53%. Les indications nationales des dernières semaines viendront probablement infléchir la situation à Préaux au 1er tour. Et pour rappel, la coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen a dépassé les 19%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Préaux À Préaux, le niveau d'abstention constituera à n'en pas douter l'un des facteurs décisifs de ce scrutin législatif. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 20,75% au niveau de la localité. L'abstention était de 21,81% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe serait par exemple capable de détourner l'attention des habitants de Préaux (76160) de leur devoir civique. 11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Préaux au premier tour des élections législatives 2022 ? Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. Comment votent généralement les électeurs de cette ville ? Durant les législatives de 2017, sur les 1 457 inscrits sur les listes électorales à Préaux, 54,98% étaient restés chez eux au premier tour. L'abstention était de 44,54% au deuxième tour. 09:30 - Les bureaux de vote ferment leurs portes à 18 heures à Préaux Si jamais vous hésitez encore sur les 10 candidats au 1er tour dans la circonscription de Préaux, prenez le temps de consulter les programmes. Les bureaux de vote ferment à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Législatives 2022 à Préaux : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 1 847 votants de Préaux (76) seront invités à participer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Les électeurs de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? A l'occasion de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 33.3% des voix au premier tour à Préaux, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste perdante de l'élection présidentielle de 2022 et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 23.4% et 16.0% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Préaux gratifié de 61.5% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 38.5% des votes.