12/06/22 21:18

Résultat des législatives 2022 à Prémery

Le résultat des élections législatives 2022 à Prémery est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Nièvre

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Nièvre

Le résultat du premier round de l'élection législative à Prémery a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. La candidature Rassemblement National décroche la première position chez les 1367 électeurs inscrits dans la 2ème circonscription de la Nièvre habitant à Prémery. Julien Guibert a enregistré 32% des suffrages à l'échelle de la commune. Patrice Perrot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Marie Anne Guillemain (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent grâce à 27% et 24% des suffrages. Reste encore à déterminer si les électeurs des 241 autres communes rattachées à cette circonscription feront les mêmes choix que ceux de Prémery. L'abstention parmi les citoyens habilités à fréquenter les isoloirs au sein de la commune au niveau de la 2ème circonscription de la Nièvre s'élève à 49%, ce qui représente 674 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Prémery Julien Guibert Rassemblement National 27,80% 31,63% Patrice Perrot Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,75% 27,11% Marie Anne Guillemain Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,31% 23,91% Christophe Deniaux Les Républicains 10,82% 8,60% Marie Joelle Guillaume Reconquête ! 4,13% 1,46% Dominique Dupuis Divers extrême gauche 2,37% 4,52% Pascal Lepetit Droite souverainiste 2,18% 2,19% Heloïse Megy Ecologistes 1,63% 0,58% Participation au scrutin Circonscription Prémery Taux de participation 53,04% 50,69% Taux d'abstention 46,96% 49,31% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85% 0,14% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09% 0,87% Nombre de votants 42 304 693

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Prémery sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:06 - Quel résultat à Prémery pour le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon ? Une des questions cruciales de ces législatives 2022, en France comme à Prémery, sera le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de gauche avait atteint 13,95% des suffrages il y a deux mois dans la cité. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,77% et 1,33% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 18,05% à Prémery pour ces élections légilsatives. 16:30 - Les sondages, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Prémery ? La majorité LREM-Ensemble est tombé à un cheveu de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages vendredi soir. Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, a courru après les 20%. Ces mouvements des dernières semaines auront probablement un écho à Prémery dimanche. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. Or à Prémery, Marine Le Pen remportait la meilleure place de la dernière présidentielle avec 35,49% des voix au 1er tour, devant Emmanuel Macron à 25,03%. Arrivaient ensuite, avec 13,95%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 4,92%, Éric Zemmour. Pour ce qui est de la France, c'est un résultat de un peu moins de 28% des suffrages qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% cette fois et le leader de LFI à près de 22%. 14:30 - À Prémery, la grande inconnue de ces législatives reste l'abstention Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Prémery, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Le conflit armé russo-ukrainien ainsi que ses conséquences sur les prix des matières premières sont par exemple en mesure d'éloigner les électeurs de Prémery (58700) des urnes. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 26,6% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une abstention de 26,9% au premier tour. Pour mémoire, au niveau du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - Quel était le pourcentage de la participation à Prémery en 2017 ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, c’était moins qu’en 2012. Afin de comprendre le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédentes consultations politiques. En 2017, durant les législatives, le taux d'abstention avait atteint 55,37% au premier tour au niveau de Prémery. Le taux d'abstention était de 47,71% pour le round numéro deux. 09:30 - Les infos clés des législatives à Prémery Cela fait déjà quelques heures qu'on vote à Prémery et il reste encore du temps pour remplir son devoir citoyen puisque les bureaux de vote de la ville restent ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 8 hommes et femmes qui sont candidats dans la circonscription de la commune, un nombre plutôt inférieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Législatives 2022 à Prémery : les enjeux