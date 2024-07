Résultat des législatives 2024 à Luzy (58170) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Un bloc de gauche évalué entre 25% et 28,73% à Luzy pour ces législatives Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (plus de 25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va se confirmer ce dimanche, pour le second tour des législatives. Au cours du premier tour des législatives la semaine dernière, à Luzy, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 28,73% des votes dans la commune. Un score qui a bondi par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (+6 points). Il faudra désormais atteindre ou dépasser 21,65% pour faire aussi bien ou mieux que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - Quelle performance pour le RN lors du 2e tour à Luzy ? L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Le parti lepéniste est même crédité d'environ 250 sièges dans l'Hexagone, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. De quoi anticiper une nouvelle fièvre bleu marine à Luzy ce dimanche 7 juillet ? L'addition est simple voire simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 15 points ici, en deux ans seulement, entre les législatives de 2022 et de 2024 au premier tour.

20:29 - Ensemble en tête aux dernières législatives à Luzy Le score du Rassemblement national sera ainsi déterminant à l'échelle locale pour le second tour de ces élections législatives. Mis sur la touche en 2022 dans la commune, le RN a cette fois des chances de triompher à la fin de ce scrutin localement. Lors des dernières législatives à Luzy, le RN terminait en revanche à la deuxième place, 22,72% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 39,51% pour Patrice Perrot (Ensemble !) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! Avec 49,13%. Patrice Perrot remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Nouveau coup de force pour le Rassemblement national à Luzy ce dimanche ? Julien Guibert (Rassemblement National) a réuni 37,69% des suffrages à Luzy dimanche 30 juin, pour le 1er round des législatives. Un résultat qui lui a permis de ressortir devant Christian Paul (Front populaire) et Sandra Germain (Majorité présidentielle) avec 28,73% et 24,92% des électeurs. C'est aussi Julien Guibert qui achevait ce premier tour en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 44,82%, devant Christian Paul avec 26,32% et Sandra Germain avec 20,44%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Luzy ? L'analyse des résultats des précédentes élections permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. Le 30 juin dernier, le taux d'abstention au 1er round des élections législatives 2024 à Luzy a atteint 31,13%, en dessous de 12 points de celui des dernières européennes. Début juin, durant le scrutin européen, le taux d'abstention s'élevait en effet à 43,42% des votants de Luzy (58), contre une abstention de 43,03% lors des européennes de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle atteignait 20% à 12 h et 45% à 17 heures, mieux qu'en 2019.

18:35 - À Luzy, les chiffres de la participation lors du 2e tour seront un élément essentiel Le taux de participation constitue à n'en pas douter un critère crucial de ces élections législatives. Le pourcentage de votants à Luzy pour le 1er tour des élections législatives 2024 était de 68,87%, dimanche dernier. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 54,97% au premier tour et 58,31% au second tour. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 76,19% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient pris part à l'élection, contre une participation de 74,9% au premier tour, c'est-à-dire 1 137 personnes. Les études rapportent que l'abstention est fréquemment supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle changer pour les législatives à Luzy ?

17:29 - Analyse socio-économique de Luzy : perspectives électorales Dans les rues de Luzy, les élections sont en cours. Avec ses 8,53% d'agriculteurs pour 1 988 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. L'existence de 154 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (63,71%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 37,99% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 174 euros/an, la commune aspire à plus de prospérité. À Luzy, les problématiques locales se mêlent aux défis français.