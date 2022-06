Résultat de la législative à Priay : 2e tour en direct

19/06/22 18:06

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Priay sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Priay. En direct 18:06 - Le bloc de gauche était arivée sur la 2e marche il y a une semaine à Priay La coalition LFI-PS-EELV-PC pouvait espérer glaner 23,18% à Priay avant les élections législatives. Un chiffre correspondant à l'addition des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Les habitants de Priay ont pourtant accordé 21,89% de leurs voix à la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon le 12 juin dernier, pour le 1er round de la législative 2022. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de finir deuxième. 13:30 - L'abstention demeure le chiffre clé de ces législatives à Priay Plus d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au deuxième tour cette année ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée au deuxième round des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 35,33% à 17 h. L'étude des élections passées permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette localité. En 2017, durant les élections législatives, sur les 1174 inscrits sur les listes électorales à Priay, 49,74% avaient pris part à l'élection au premier tour. Le taux de participation était de 41,23% au deuxième round. 10:30 - Deuxième tour des élections à Priay ce dimanche ! Ces élections législatives 2022 sont donc relancées à Priay, avec la 2e manche sur les rails depuis ce matin. Il reste encore plusieurs heures pour faire son choix parmi les finalistes restant pour devenir député. Les 1253 votants de Priay ont jusqu'à 18 heures pour voter. Et trouver son bureau de vote sera simple puisqu'il n'y en a qu'un dans la cité (Salle des Fêtes).

Résultats des législatives 2022 à Priay - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Priay aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Ain

Tête de liste Liste Xavier Breton Les Républicains Sébastien Guéraud Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Priay - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Priay

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de l'Ain

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Priay Xavier Breton (Ballotage) Les Républicains 25,35% 18,69% Sébastien Guéraud (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,87% 21,89% Brigitte Piroux Giannotti Rassemblement National 21,46% 31,82% Vincent Guillermin Ensemble ! (Majorité présidentielle) 19,30% 15,66% Julien Bellon Reconquête ! 4,77% 4,71% Eliane Armenjon Ecologistes 2,78% 4,04% Michael Mendes Droite souverainiste 1,53% 1,68% Éric Lahy Divers extrême gauche 0,94% 1,52% Participation au scrutin Circonscription Priay Taux de participation 49,35% 47,74% Taux d'abstention 50,65% 52,26% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15% 1,00% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55% 0,17% Nombre de votants 42 535 601

Le résultat de l' élection législative à Priay est tombé. La représentante Rassemblement National arrive en première position chez les 1259 citoyens inscrits dans la 1ère circonscription de l'Ain et résidant à Priay. Le niveau de la participation parmi les électeurs habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription législative s'établit à 48%. Le résultat définitif de l'élection législative au niveau de la 1ère circonscription de l'Ain dépendra des choix des électeurs des 81 autres communes qui la composent. Brigitte Piroux Giannotti a rassemblé 32% des votes au niveau de la localité. Sébastien Guéraud (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Xavier Breton (Les Républicains) la suivent avec 22% et 19% des voix.

Législatives 2022 à Priay : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Priay (Ain) reprendront la direction des isoloirs en 2022. Ils devront contribuer aux législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Les administrés de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 34% des voix au premier tour à Priay. La finaliste défaite de l'élection de 2022 avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21% et 14% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Priay avec 55% des votes. Emmanuel Macron avait rassemblé 45% des votes.