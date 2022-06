Résultat de la législative à Puymoyen : 2e tour en direct

19/06/22 18:06

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Puymoyen sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Puymoyen. En direct 18:06 - Le bloc des Insoumis et alliés si près à Puymoyen La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" partait avec un potentiel de voix de 30,84% à Puymoyen avant le premier tour des législatives. L'équivalent du cumul des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés a obtenu 23,25% des votes au 1er tour de la législative il y a sept jours dans les 3 bureaux de vote de Puymoyen. La Nupes avait ainsi terminé deuxième. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle l'emporter à Puymoyen ? D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains préserveraient entre 40 et 65 sièges. Le Rassemblement national pourrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des habitudes locales, comme par exemple à Puymoyen. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a réuni 37,3% des suffrages à l'occasion du 1er tour de l'élection législative le 12 juin dernier. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 23,25% des suffrages. A la troisième place, la candidature Divers gauche glane 14,3% des suffrages. 13:30 - Au moment des résultats des législatives, quel sera l'abstention à Puymoyen ? Afin de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, le pourcentage de participation représentait 49,77% des inscrits sur les listes électorales de Puymoyen au deuxième round, autrement dit 1082 votants avaient fait le déplacement jusqu'à leur bureau de vote. Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections législatives ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 57,36% au deuxième round, c'était bien plus qu'au premier tour. 10:30 - Le verdict des législatives à Puymoyen sera dévoilé ce soir ! Bienvenue dans cette page spéciale où nous suivrons les moments clés de cette deuxième étape des législatives 2022 à Puymoyen, jusqu'à ce que le résultat soit connu. Sont en lice les postulants qualifiés il y a une semaine et les électeurs auront de nouveau jusqu'à 18 heures pour choisir les finalistes ce dimanche de 2e tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Puymoyen - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Puymoyen aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Charente

Tête de liste Liste Thomas Mesnier Ensemble ! (Majorité présidentielle) René Pilato Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Puymoyen - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Puymoyen

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de la Charente

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Puymoyen Thomas Mesnier (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,45% 37,30% René Pilato (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,53% 23,25% Anna Martinese Rassemblement National 16,05% 12,16% Jean-François Dauré Divers gauche 12,50% 14,30% Alice Clergeau Les Républicains 5,24% 6,33% Dominique de Lorgeril Reconquête ! 4,27% 4,11% Corinne Berthelot Ecologistes 3,05% 2,30% Olivier Nicolas Divers extrême gauche 0,90% 0,25% Participation au scrutin Circonscription Puymoyen Taux de participation 49,31% 57,82% Taux d'abstention 50,69% 42,18% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,26% 0,81% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68% 0,65% Nombre de votants 41 311 1 235

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat du premier tour de l' élection législative à Puymoyen. C'est le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a encaissé le plus de votes parmi les 2136 électeurs de Puymoyen votant dans la 1ère circonscription de la Charente. Le niveau de la participation s'établit à 58% des électeurs autorisés à fréquenter les urnes dans la commune pour la 1ère circonscription de la Charente (soit 1 235 votants). Reste à déterminer si les citoyens des 21 autres communes faisant partie de cette circonscription électorale feront les mêmes choix que ceux de Puymoyen. Thomas Mesnier a enregistré 37% des voix. En deuxième place, René Pilato (Nouvelle union populaire écologique et sociale) obtient 23% des voix. Enfin, Jean-François Dauré (Divers gauche) glane 14% des votes.

Législatives 2022 à Puymoyen : les enjeux

Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 36% des voix au premier tour à Puymoyen, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le président de "La France Insoumise" et la finaliste de la dernière élection présidentielle avaient obtenu 18% et 16% des voix. Le choix des électeurs de Puymoyen était resté égal au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (70% des suffrages), laissant par conséquent à Marine Le Pen 30% des votes. Les citoyens de cette localité s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Puymoyen (16400) ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains.