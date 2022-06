Résultat de la législative à Quévert : en direct

12/06/22 10:59

Bienvenue dans ce direct où nous allons suivre cette première étape des législatives 2022 à Quévert, jusqu'à ce que le résultat soit connu. On dénombre 12 candidats dans la seule circonscription de la cité (un chiffre plus élevé que la moyenne) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour aller voter ce dimanche de premier tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Quel sera la conclusion des élections législatives 2022 à Quévert ( Côtes-d'Armor ) ? Elles auront lieu précisément les 12 et 19 juin 2022. Le président fraîchement réélu sera-t-il capable de remporter une majorité à l'Assemblée au regard des voix qu'il a obtenues dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Durant l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 30,8% des suffrages au premier tour à Quévert, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-députée européenne et celui qui endossa le costume du troisième homme lors de la dernière présidentielle avaient obtenu 21,8% et 21,3% des suffrages. Le choix des citoyens de Quévert était resté identique au second tour au profit d'Emmanuel Macron (60,6% des voix). Marine Le Pen avait récupéré 39,4% des votes.