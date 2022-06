Résultat des législatives à Quiévrechain - Election 2022 (59920) [PUBLIE]

12/06/22 23:03

Résultat des législatives 2022 à Quiévrechain

Le résultat des élections législatives 2022 à Quiévrechain est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 21ème circonscription du Nord

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à Quiévrechain. À Quiévrechain, les 3790 citoyens inscrits dans la 21ème circonscription du Nord ont pris parti pour la candidate Rassemblement National. Ces données ne reflètent toutefois pas l'entièreté des votes au niveau de la 21ème circonscription du Nord, 19 autres communes participant également au résultat de l'élection législative dans cette circonscription. L'abstention atteint 68% des citoyens autorisés à fréquenter les bureaux de vote dans la commune pour la 21ème circonscription du Nord. Océane Valentin a raflé 36% des voix. Béatrice Descamps (Divers droite) et Luce Troadec (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent avec dans l'ordre 31% et 25% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Quiévrechain Béatrice Descamps Divers droite 35,43% 31,35% Océane Valentin Rassemblement National 28,62% 35,54% Luce Troadec Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,48% 24,92% Laurent Lasselin Divers droite 3,29% 1,00% Corinne Lairé Reconquête ! 3,28% 2,42% Ludovic Aubry Ecologistes 3,15% 2,26% Edith Weisshaupt Divers extrême gauche 1,58% 1,34% Elisabeth Serralta Droite souverainiste 1,17% 1,17% Participation au scrutin Circonscription Quiévrechain Taux de participation 41,89% 32,22% Taux d'abstention 58,11% 67,78% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59% 1,15% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59% 0,90% Nombre de votants 33 956 1 221

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Quiévrechain sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:07 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Quiévrechain ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si l'élection n'avait eu lieu qu'à Quiévrechain. Les conversions des votes socialistes et écologistes sont aussi à considérer ce dimanche dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 0,92% et 0,54% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc de gauche peut donc espérer un total théorique de 30,91% à Quiévrechain pour ce premier tour. 16:30 - Que peuvent signifier les intentions de vote des législatives 2022 pour Quiévrechain ? Emmanuel Macron avait obtenu 17,12% des voix à Quiévrechain, pour la présidentielle en avril contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du Front national avait atteint 38,32% des votes contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 29,45% (contre 22%). Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront sans doute chambouler cette donne à Quiévrechain, même si on ne pourra ignorer les habitudes locales. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un minuscule point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), avec un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%. 14:30 - A la lumière de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Quiévrechain ? L'un des facteurs principaux des élections législatives sera à n'en pas douter le taux d'abstention à Quiévrechain. La hausse des prix des carburants qui plombe les finances des foyers français combinée avec les incertitudes provoquées par la situation géopolitique actuelle, pourraient potentiellement priver les bureaux de vote de leurs citoyens à Quiévrechain (59920). Au deuxième tour de la dernière présidentielle, 62,56% des électeurs inscrits dans la ville avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 64,28% au premier tour, ce qui représentait 2 437 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. 11:30 - Le score de la participation lors des élections législatives, un élément clé à Quiévrechain ? Les résultats des législatives 2022 sont aussi espérés que le taux d'abstention qui bat souvent des records durant de ce type de scrutin. Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2017, l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Comment votent d'ordinaire les habitants de cette agglomération ? Cinq ans auparavant, lors des élections législatives, 68,24% des personnes habilitées à voter à Quiévrechain avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 65,19% au second round. 09:30 - Quelques données clés pour les législatives à Quiévrechain Les résultats de l'élection législative 2022 à Quiévrechain vont vraisemblablement être révélés dans la foulée de la fermeture des 4 bureaux de vote, la cité ne représentant qu'une seule circonscription. Le décompte des votes devrait se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et on se rendra compte rapidement qui des 8 candidats aura son ticket pour le deuxième tour.

Législatives 2022 à Quiévrechain : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Quiévrechain (59920) ? Elles s'enchaîneront précisément les 12 et 19 juin 2022. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN seront-ils en mesure de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ? Durant l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 38% des voix au premier tour à Quiévrechain. La finaliste malheureuse de la dernière élection avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 29% et 17% des voix. Le choix des citoyens de Quiévrechain était resté constant au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (61% des suffrages). Emmanuel Macron avait dû se contenter de 39% des suffrages.