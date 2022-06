Résultat de la législative à Ressons-sur-Matz : 2e tour en direct

19/06/22 18:56

Le 12 juin dernier lors du premier round, les citoyens de Ressons-sur-Matz ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 39,57% des suffrages. Les représentants Les Républicains et Ensemble ! (Majorité présidentielle) décrochent dans l'ordre 18,86% et 15,03% des voix. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. De son côté, le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

Lors de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 43% des votes au premier tour à Ressons-sur-Matz, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier de chez Rothschild et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 22% et 13% des suffrages. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Ressons-sur-Matz avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui conférant 64% des voix. Emmanuel Macron avait récupéré 36% des voix. Les votants de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ? Comme partout en France, les 1 720 citoyens de Ressons-sur-Matz ( Oise ) seront amenés à participer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Vers quel prétendant iront-ils ?