Résultat de la législative à Rethel : en direct

17:13 - Que peuvent signifier les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Rethel ?

La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à un petit point juste avant la période de réserve, avec un Rassemblement national troisième, au-dessus de 19%. Ces dynamiques des dernières semaines auront probablement une résonnance à Rethel au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. Or à Rethel, Marine Le Pen figurait à la meilleure place de la dernière élection avec 35,36% des voix au premier round, devant Emmanuel Macron à 29,32%. Suivaient, avec 11,95%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 7,63%, Éric Zemmour. Pour ce qui est de la France, c'est un score de 27,85% des électeurs qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.