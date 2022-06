Résultat de la législative à Retournac : 2e tour en direct

15:30 - La candidature Les Républicains en première place à Retournac

Grâce à 38,12% des voix, la candidature Les Républicains s'est imposée à Retournac à l'occasion du 1er tour des élections législatives le 12 juin dernier. En deuxième place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 22,76% des suffrages. Quant à elle, la candidature Rassemblement National recueille 18,02% des votes. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue du second tour des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains préserveraient entre 40 et 65 sièges.