19:06 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Rilhac-Rancon ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste une des énigmes de ces législatives 2022, à Rilhac-Rancon comme dans toute la France. Le candidat insoumis avait cumulé 19,39% des suffrages le 10 avril dernier dans la commune. N'oublions pas non plus les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,41% et 2,9% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un potentiel de 26,7% pour le bloc LFI-PS-EELV dans la commune.

16:30 - Les études sondagières, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Rilhac-Rancon ? Emmanuel Macron avait atteint la première position lors de la présidentielle en avril à Rilhac-Rancon avec 28,32% des votes, au premier round. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 23,94%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 19,39% et Éric Zemmour à 4,96%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines modifieront certainement cette donne et donc le résultat des législatives à Rilhac-Rancon. Il faut se rappeler que la coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Au même moment, le RN de Marine Le Pen est venu coller les 20%.

14:30 - L'abstention demeure le chiffre phare de ces élections législatives 2022 à Rilhac-Rancon À Rilhac-Rancon, la participation sera l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril dernier. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 20,29% au sein de la localité. L'abstention était de 16,74% au premier tour. La hausse des prix des carburants qui plombe le budget des familles pourrait entre autres bénéficier au taux d'abstention à Rilhac-Rancon (87570).

11:30 - A la publication des résultats des législatives 2022, quels seront les taux d'abstention à Rilhac-Rancon ? Comment ont voté habituellement les électeurs de cette ville lors des précédents rendez-vous électoraux ? Cinq années plus tôt, pendant les élections législatives, le taux de participation avait représenté 58,0% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Rilhac-Rancon. La participation était de 50,68% pour le second round. Plus d'un Français sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour.