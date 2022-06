Résultat de la législative à Rives-en-Seine : en direct

12/06/22 19:21

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Rives-en-Seine sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:21 - Quel résultat aux législatives de Rives-en-Seine pour la Nupes ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera une des énigmes de ces élections législatives 2022, à Rives-en-Seine comme dans toute la France. L'Insoumis avait obtenu 20,27% des suffrages il y a deux mois dans la cité. Les transferts des votes d'EELV et du PS ne sont pas non plus à négliger ce dimanche sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,63% et 2,48% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 26,38% à Rives-en-Seine pour ces légilsatives. 16:30 - À Rives-en-Seine, des sondages aussi convaincants qu'en France ? Le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Rives-en-Seine, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 28,42% des suffrages. A la suite, remontait Emmanuel Macron à 27,49%, puis Jean-Luc Mélenchon à 20,27% et Éric Zemmour à 4,78%. Emmanuel Macron atteignait en revanche près de 28% des suffrages au niveau national, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et près de 22% pour le leader de LFI. Les indications nationales des ultimes semaines boulverseront sans doute ce paysage lors des législatives dans la commune ce dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Et pour rappel, la Nupes est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote vendredi soir. Dans cette séquence, le Rassemblement national s'est rapproché des 20%. 14:30 - L'abstention sera scrutée tout autant que les résultats aux législatives à Rives-en-Seine Le niveau de participation sera indiscutablement l'un des facteurs clés de ce scrutin législatif à Rives-en-Seine. La peur d'une reprise du covid-19 serait de nature à impacter les choix que feront les habitants de Rives-en-Seine. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 76,43% des électeurs de la commune. La participation était de 75,69% au premier tour, ce qui représentait 2 310 personnes. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017. 11:30 - L'abstention à Rives-en-Seine peut-elle encore monter aux élections législatives ? Au cours des dernières années, les 4 269 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. En 2017, pendant les législatives, 47,28% des inscrits sur les listes électorales de Rives-en-Seine avaient boudé les urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 41,99% pour le second tour. Les élections législatives mobilisant toujours moins que le scrutin présidentiel, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - Les bureaux de vote ferment à 18 heures à Rives-en-Seine Les caractéristiques de ces législatives à Rives-en-Seine sont simples : la ville ne compte qu'une seule circonscription où s'opposent 7 candidats. Un niveau en dessous de celui des autres circonscriptions de France. Autre point majeur: les électeurs auront jusqu'à 18 heures en fin de journée pour pénétrer dans l'isoloir. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour comprimer le nombre d'abstentionnistes.

Résultat des élections législatives 2022 à Rives-en-Seine

Les élections législatives 2022 auront lieu à Rives-en-Seine comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de la Seine-Maritime

Tête de liste Liste Gérard Leseul Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean Delalandre Ensemble ! (Majorité présidentielle) Simon Sulkowski Divers extrême gauche Eddy Lefaux Les Républicains Jean-Cyril Montier Rassemblement National Alain Guillotte Ecologistes Frédéric Mazier Reconquête !

Législatives 2022 à Rives-en-Seine : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 4 269 votants de Rives-en-Seine (76) seront invités à participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de s'approprier un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 28,4% des suffrages au premier tour à Rives-en-Seine. La finaliste perdante de la présidentielle de 2022 avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27,5% et 20,3% des votes. Et finalement retournement de situation : Emmanuel Macron était, 15 jours plus tard, arrivé en tête du second tour avec 52,8% des voix face à Marine Le Pen (47,3%).