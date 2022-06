En direct

19:06 - Du côté de la gauche, les 16,37% de Jean-Luc Mélenchon à Robion font espérer Ce que décideront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste une des énigmes de ces législatives 2022, à Robion comme dans le reste du pays. Le candidat insoumis avait obtenu 16,37% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. Et c'est sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 5,25% et 1,17% au premier tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc espérer glaner 22,79% à Robion pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Robion ? Les mouvements nationaux des dernières heures se répéteront sans doute sur les législatives à Robion au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. La majorité et La Nupes ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un minuscule point avant la trêve, devant un Rassemblement national troisième, sous les 20%. Or le président avait obtenu 22,76% des voix à Robion, à la dernière élection à l'Elysée contre 27,85% en France. Marine Le Pen grimpait à 30,29% des votes contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 16,37% (contre 21,95%).

14:30 - À Robion, le chiffre clé de ces législatives 2022 reste la participation À Robion, le taux d'abstention sera l'un des facteurs décisifs de ce scrutin législatif. La flambée des prix des matières premières qui plombe les finances des foyers français est par exemple capable de détourner l'attention des citoyens de Robion (84440) de leur devoir civique. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 79,27% au niveau de la commune. La participation était de 80,13% au premier tour, soit 2 940 personnes. En comparaison, au niveau national, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Robion au premier tour des élections législatives 2022 ? Comment votent traditionnellement les électeurs de cette commune ? Durant les législatives de 2017, sur les 3 586 inscrits sur les listes électorales à Robion, 55,01% étaient restés chez eux au premier tour, contre un taux d'abstention de 47,69% pour le second round. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections législatives ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central au premier tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h.