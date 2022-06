Résultat de la législative à Romans-sur-Isère : en direct

17:06 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Romans-sur-Isère ?

À Romans-sur-Isère, Jean-Luc Mélenchon figurait en tête de la dernière élection avec 26,42% des voix, devant Emmanuel Macron à 25,92%. Arrivaient ensuite, avec 21,03%, Marine Le Pen et enfin, à 6,89%, Éric Zemmour. Pour ce qui est de la France, c'est un résultat de près de 28% des votants qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% et le leader de LFI à 21,95%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines chambouleront probablement ces équilibres à Romans-sur-Isère au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Et pour rappel, l'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Radio France et France Télévisions). Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%.